МЧС включит сирены для проверки готовности систем оповещения по всей России

МЧС проведет масштабную тренировку систем оповещения населения с включением сирен во всех регионах России.

Проверка состоится 6 октября. «С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до одной минуты)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Цель тренировки — отработка своевременного доведения до граждан сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Ранее аналогичные проверки систем оповещения в этом году проводились в начале марта.

В мае этого года сообщалось, что россиян будут оповещать о всех чрезвычайных ситуациях единым сигналом.