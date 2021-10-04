Россиянам порекомендовали не пытаться вывезти из Египта гильзы и патроны

Консульский департамент МИД России посоветовал соотечественникам ответственно собирать вещи при поездках в Египет, в том числе, не класть в багаж патроны и гильзы. Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

Россиянам было рекомендовано изучать правилами таможенного контроля в республике перед отпуском.

«Порой только благодаря оперативному вмешательству российских консульских сотрудников местные компетентные органы ограничиваются депортацией нарушителей из страны, хотя согласно египетскому законодательству попытка ввоза, вывоза или использования запрещенных предметов, товаров или веществ может привести не только к их безвозвратному изъятию и взысканию крупного штрафа, но и к лишению свободы», — предупредили в ведомстве.

В консульском департаменте обратили внимание, что за последнее время чаще стали происходить случаи, когда граждане России пытаются провезти запрещенные вещи, включая гильзы, патроны.

В пресс-службе добавили, что узнать, какие точно предметы нельзя класть в сумку или чемодан, можно на сайте Генерального консульства РФ в Хургаде.

Ранее стало известно, что в Египте откроются два новых туристических города.

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