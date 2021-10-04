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Друзья купили старый банкомат и нашли в нем $2000

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Depositphotos

Два друга в США купили старый банкомат, чтобы проверить, не осталось ли в нем наличных, пишет LADBible.

Они рассказали, что приобрели банкомат «с рук». За списанное устройство им пришлось заплатить $300. Когда же оно оказалось в руках парней, они начали процесс разборки в поисках «клада».

Однако эта задача оказалась не из легких. Чтобы вскрыть банкомат, им пришлось изрядно потрудиться, воспользовавшись ломом и молотком — бывший владелец потерял ключи от замка.

И чутье их не подвело — внутри действительно лежали купюры. После того, как деньги были подсчитаны, друзья сообщили в TikTok, что в банкомате лежали $2000.

Друзья не рассказали, на что они потратят найденные деньги, а также сообщили ли они бывшему владельцу банкомату о денежной находке.

Ранее мужчина из Дании нашел на участке друга клад: 22 предмета из драгоценного метала. Вес находки составил почти один килограмм.

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