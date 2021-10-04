Собянин призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал рост случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве.

«Ситуация с ковидом не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный осенний рост заболеваемости», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, за последнюю неделю в столице рост заболеваемости составил 30%, а рост госпитализации — 120%. При этом Собянин отметил, что нынешние показатели в два раза ниже пиковых значений.

Также он призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил в Москве.

За последние сутки в Москве выявили 4 410 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 956 человек, умерли 66.

Ранее власти Москвы оценили возможность введения коронавирусных ограничений в городе.