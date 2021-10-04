Проехавшие станцию пассажиры развернули поезд

Пассажиры поезда, следующего из Пензанса до лондонского вокзала Паддингтон, как минимум шесть раз включили стоп-кран из-за того, что машинист поезда проехал станцию Суиндон. Как сообщает издание The Telegraph, в результате поезд развернулся и высадил людей на их станции.

Далее поезд долго стоял в Суиндоне, поскольку из-за постоянно включенного стоп-крана перестал работать колесный механизм.

Пассажиры поезда при этом сообщали, что находиться в вагоне все это время было крайне дискомфортно из-за крайне большого скопления людей.

В течение всего дня после инцидента на участке железной дороги от Пензанса до Лондона были задержки в расписании, иногда доходившие до двух часов.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене мужчина забрался на крышу поезда и поехал кататься.