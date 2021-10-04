После крушения вертолета в Подмосковье возбудили два уголовных дела

Потерпевший крушение вертолет Robinson R-44 в Подмосковье использовался для экскурсионных полетов.

«Следствием установлено, что 3 октября 2021 года индивидуальным предпринимателем была оказана услуга в виде организации и предоставления экскурсионного полета для двух пассажиров на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома «Мячково». По данным следствия, предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — говорится на сайте СК РФ.

По факту произошедшего был проведен обыск в помещениях, занимаемых предпринимателем, изъята документация на вертолет и другие документы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее стало известностало известно, что в результате крушения вертолета погибли три человека — пилот и двоюродные брат и сестра. Также сообщалось, что воздушное судно принадлежит аэроклубу «Кондор-М». Возможные причины аварии — ошибка пилота и техническая неисправность.