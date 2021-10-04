Кардиолог Алешкович назвала три продукта, которые вредны в любом возрасте

Заведующая кардиологическим отделением №4 Боткинской больницы Елена Алешкович рассказала, какие три продукта вредны в любом возрасте. Об этом пишет kp.ru.

По словам врача, к ним относятся жирная пища, продукты с высоким содержанием сахара или соли.

Кардиолог посоветовала заменить жирное мясо на пищу с низким содержанием холестерина, в частности мясо индейки, кролика, курицы, а также чаще включать в рацион рыбу, зерновые, овощи и фрукты.

Специалист отметила, что если уменьшить количество сахара и соли в рационе, можно снизить риск развития ряда заболеваний. Она напомнила, что риск инфаркта миокарда снижается пропорционально снижению потребления соли. Эксперт также указала, что в некоторых продуктах содержится «скрытый сахар» и «скрытая соль»: так, следует избегать частого употребления готовых продуктов, полуфабрикатов и сладких напитков.

Ранее врачи назвали продукты, защищающие от коронавируса.