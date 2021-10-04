Тело мужчины без рук и головы обнаружили в Подмосковье

Тело мужчины без рук и головы обнаружили в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Отмечается, что расчлененные останки были найдены в квартире на улице Пугачева 4 октября. По предварительным данным, убит мужчина 1976 года рождения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных служб выясняют обстоятельства произошедшего. Полиция разыскивает предполагаемого убийцу.

Ранее сообщалось, что под Петербургом нашли изуродованное тело женщины без глаз.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в Гае были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы. Убитые были студентками медицинского колледжа и вместе снимали квартиру.

3 октября стало известно о задержании подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом.