Стало известно, куда инвестирует 90% компаний Европы

Исследование The Boston Consulting Group (BCG) показало, что 90% европейских компаний инвестируют в наукоемкие технологии, так называемые deep tech. Об этом пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что Россия находится в группе лидеров по многим параметрам текущего технологического развития.

Опрос проводился в 204 организациях, более чем у половины годовой доход свыше 2 миллиардов евро.

По результатам опроса выделено семь наукоемких технологий, куда хотят инвестировать бизнесмены: передовые материалы, искусственный интеллект (ИИ), биотехнологии, квантовые вычисления, 3D-принтинг, блокчейн, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR).

2 октября фестиваль Geek Picnic прошел на Винзаводе. Там показали первое в России летающее такси, виртуальную одежду и рекламу из космоса.