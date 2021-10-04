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Стало известно, куда инвестирует 90% компаний Европы

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Depositphotos

Исследование The Boston Consulting Group (BCG) показало, что 90% европейских компаний инвестируют в наукоемкие технологии, так называемые deep tech. Об этом пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что Россия находится в группе лидеров по многим параметрам текущего технологического развития.

Опрос проводился в 204 организациях, более чем у половины годовой доход свыше 2 миллиардов евро.

По результатам опроса выделено семь наукоемких технологий, куда хотят инвестировать бизнесмены: передовые материалы, искусственный интеллект (ИИ), биотехнологии, квантовые вычисления, 3D-принтинг, блокчейн, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR).

2 октября фестиваль Geek Picnic прошел на Винзаводе. Там показали первое в России летающее такси, виртуальную одежду и рекламу из космоса.

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