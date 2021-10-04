Роспотребнадзор: летучие мыши не заражали россиян коронавирусом

Случаев заражения человека коронавирусом SARS-СoV-2 от летучих мышей в России не фиксировалось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Сперанскую.

Специалист отметила, что вероятность заражения человека от летучей мыши крайне невысока, и опасаться их в целом не стоит. Однако идти с ними на контакт не нужно, потому что можно случайно повредить их.

Сперанская также напомнила, что летучие мыши могут быть переносчиками других не менее опасных инфекций и вирусов — например бешенства.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что у летучих мышей в России выявили коронавирусы. Там подчеркнули, что в природе кроме SARS-СoV-2 существуют и другие типы коронавируса, которые и были обнаружены у летучих мышей на территории России. Их можно встретить во всех регионах страны, где они водятся, но в России такие животные мало исследованы.