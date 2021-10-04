Разлив нефти в США произошел из-за прорыва нефтепровода

Более 3 тыс. баррелей нефти попало в Тихий океан в американском штате Калифорния из-за утечки на нефтепроводе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Техногенный инцидент произошел из-за утечки на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж на юге штата. Инцидент уже оказал влияние на местную фауну, утверждает телеканал.

«Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье», — рассказал представитель округа Кэтрин Фоули.

В заявлении береговой охраны США говорится, что в результате разлива было извлечено в общей сложности более 4,6 тыс. литров нефтесодержащей смеси.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет порядка 12 км, и разлив до сих пор не локализован. Властям в целях предосторожности пришлось отменить намеченное на выходные авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны экологического бедствия.

Ранее член конгресса США Мишель Стил призвала президента Джо Байдена объявить о крупном бедствии для округа Орендж, где произошел разлив.