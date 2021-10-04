Облачная погода без осадков и до +11°С ожидается в Москве в понедельник, 4 октября, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице синоптики прогнозируют +9-11°С, в ночь на 5 октября похолодает до +3°С. В Москве временами будет безветренно, возможен юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.

В Подмосковье — днем +7-12°С. В ночные часы температура воздуха существенно снизится — +1°С, в некоторых районах возможно снижение температуры до 0°С. Осадков также не ожидается.

Атмосферное давление в Московском регионе по-прежнему повышенное — в среднем 764 мм ртутного столба.

Накануне в Гидрометцентре рассказали, когда в России закончится «золотая осень».

Ранее в России предрекли погодные аномалии в ближайшее время — некоторым регионам уготованы аномальные холода.

Москвичам предсказали «марсианский» октябрь — ожидается дефицит осадков, который может достигать 60%, низкая влажность со взвесью пыли.