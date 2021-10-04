В Калифорнии произошел разлив нефти, погибли животные

В США, на побережье Южной Калифорнии, произошла утечка нефти. Катастрофа привела к гибели рыб и птиц. Разлив затронул территорию местного экологического заповедника. Об этом пишет ABC News.

В водах Тихого океана оказалось около 3 тысяч баррелей нефти и образовалось большое нефтяное пятно.

Член конгресса США Мишель Стил призвала президента Джо Байдена объявить о крупном бедствии для округа Ориндж, где произошел разлив.

A major oil spill off the Southern California coast is killing birds and fish, and threatening sensitive protected wetlands as crews scramble to contain it. https://t.co/94IJU7OyCI — ABC News (@ABC) October 3, 2021

Ранее сообщалось, что в Анивском заливе на Сахалине, поблизости от Южно-Сахалинска, обнаружено нефтяное пятно площадью 10 000 кв. метров. Нефтяное пятно было обнаружено Сахалинским филиалом ФГБУ «Морспасслужбы», на данный момент распиловка судов прекращена