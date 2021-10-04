Россиянка рассказала, как три года была «собутыльницей за деньги»

Россиянка Анастасия Куприянова почти три года прожила в Южной Корее — там она работала «собутыльницей на час». Об этом пишет nn.ru.

Девушка поделилась, что в России у нее была «затяжная депрессия», и она обрадовалась предложению подруги сменить профессию и место жительства. Она завила, что родителям не нравилась ее новая работа, но они никак не могли повлиять на дочь.

Чаще всего клиентами были мужчины разных возрастов. По словам россиянки, выпивать вместе с человеком было не обязательно, главное — это выслушивать проблемы и поддерживать собеседника, правда, выпив, поддерживать и общаться оказалось легче.

«Мне самой было не очень комфортно сидеть с ними «на сухую», ведь когда выпьешь — и разговор вяжется, и по-английски начинаю разговаривать. Я долго не могла до конца поверить, что можно пить, веселиться, петь и получать за это деньги!», — рассказала девушка, уверив, что об интиме с собеседниками никогда речи не шло.

По словам Анастасии, у нее были постоянные клиенты, даже целые компании. Многие дарили ей подарки. Каждый месяц девушка зарабатывала около 300 тыс. рублей — в основном было весело, и Анастасия «делала что хотела», но иногда были и курьезные ситуации.

«Однажды гость разбил себе бутылку пива о голову с криком «За ВДВ!». Я увидела кровь, испугалась, хотела уже бежать, просить администратора клуба, чтобы скорую вызвал. Но мой гость сидел как ни в чем не бывало и продолжал веселиться», — вспоминает Анастасия.

С началом пандемии коронавируса девушка вернулась в Россию, но еще долгое время не работала и ни в чем себе не отказывала, живя на заработанные в Корее деньги.

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