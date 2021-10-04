В Гидрометцентре рассказали, когда в России закончится «золотая осень»

Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода продержится на центральной территории Европейской России до выходных — 8-9 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Маловетреная, без осадков, но периодически будет появляться облачность. Правда, слой облаков настолько маленький, на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров... Будет много солнца. Золотая осень, и только. Именно во всем центральном округе», — уточнил синоптик.

По словам Вильфанда, ветер на этой рабочей неделе ожидается южный и юго-западный, в ближайшие несколько дней регион ждет рекордно высокое атмосферное давление — 762-=764 миллиметров ртутного столба.

Ранее в России предрекли погодные аномалии в ближайшее время — некоторым регионам уготованы аномальные холода. Также россиянам рассказали, в каких регионах в октябре температура будет выше нормы, а где будет дефицит осадков.