Названы способы приготовления полезной гречки

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как необходимо готовить гречку, чтобы извлечь из крупы максимальную пользу. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По утверждениям Белоусовой, гречка может оказаться идеальным завтраком, ведь кроме насыщения она дает заряд энергии на первую половину дня и содержит меньше калорий, чем овсянка.

«Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», — рассказала диетолог.

Чтобы сделать кашу менее рассыпчатой, необходимо накрыть полотенцем кастрюлю после того, как слили воду, и поставить под подушку, отметила Белоусова.

Она добавила, что гречневая крупа богата железом. Чтобы оно быстро усваивалось организмом в кашу можно добавить паприку, помидоры или залить ее апельсиновым соком.

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