Роскачество проверит наггетсы на безопасность

Роскачество проведет исследование готовых наггетсов из-за отсутствия стандартов для их производства. Об этом сообщает ТАСС.

«Роскачество рекомендовало россиянам внимательно относиться к выбору изделий, которые продаются под названием «наггетсы» из-за отсутствия в России стандартов для их производства. В связи с различными потребительскими опасениями, связанными со свежестью и безопасностью данной категории продукции, Роскачество запускает внеочередное веерное исследование наггетсов», — говорится в сообщении организации.

В публикации отмечается, что Роскачество планирует опубликовать результаты исследования замороженных наггетсов 20 брендов, которые проверят по 533 показателям качества и безопасности.

Ранее власти Сингапура впервые в мире дали разрешение на продажу произведенного в лабораторных условиях мяса кур. Первым продуктом из искусственного мяса, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы.

Такая курятина значительно чище натурального мяса с точки зрения содержания микробов, а также имеет более высокое содержание белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.