У вакцины J&J нашли новый опасный для жизни побочный эффект

Однокомпонентная вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson может вызывать опасное состояние, связанное со свертыванием крови. Об этом пишет Daily mail.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что новое, возможно опасное для жизни состояние свертывания крови, известное как венозная тромбоэмболия (ВТЭ), будет указано на этикетке как побочный эффект на однокомпонентной вакцины J&J. Это состояние развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови).

ВТЭ обычно начинается с образования сгустка в вене ноги, руки или паха, который затем перемещается в легкие и блокирует там кровоснабжение. Если речь не идет об использовании вакцины, ВТЭ чаще всего вызывается травмами или отсутствием движений у лежачих пациентов.

Наблюдательный орган ЕС заявил, что при вакцинации препаратом J&J большинство сгустков образовалось в головном мозге и брюшной полости, также как и в случае с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. Ее исследовали на предмет аналогичных проблем.

«Одно правдоподобное объяснение сочетания образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов — это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин», - говорится в сообщении EMA.

Ранее в Словении приостановили вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson.Это произошло после того, как молодая девушка умерла вскоре после вакцинации.