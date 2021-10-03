В Ленобласти бизнесмен получил странную СМСку с телефона пропавшей жены

В ленинградской области пропала беременная жена предпринимателя, после исчезновения с ее номера пришло странное СМС-сообщение. Об этом пишет kp.ru.

«Нужно срочно 10 миллионов рублей, все серьезно. Когда соберете, пишите сюда», — говорилось в СМСке.

Женщина уехала из дома на белом автомобиле BMW 320 Х-Drive в ночь на 2 октября — бизнесмена в это время не было дома. О произошедшем рассказал ее сын.

Помимо сообщения обновился статус на странице женщины во «ВКонтакте» — сейчас там написано: «Да здравствует новая эпоха моей жизни».

Супруг отказался говорить с журналистами — заявил, что ему некогда давать комментарии. Однако родственники коммерсанта подтвердили, что женщина до сих пор не найдена.

По данным газеты, пропавшая находится на пятом месяце беременности, ее телефон выключен.

Предприниматель занимается установкой котлов, дымоходов и каминов.

Ранее мужа заподозрили в убийстве жены, тело которой нашли закопанным в петербуржском парке.