Опубликовано видео с места крушения вертолета в Лыткарино

Появилось видео с места падения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

Канал отмечает, что вертолет взлетел в аэропорту Мячково.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы — было возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее были названы возможные причины крушения. Как писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в настоящее время рассматриваются две версии: ошибка пилота и техническая неисправность.

Воздушное судно принадлежит аэроклубу «Кондор-М», оно разбилось во время учебно-тренировочного полета. На борту вертолета находились трое человек — одна женщина и двое мужчин. По предварительным данным, все они погибли.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 октября, на Тураевском шоссе.