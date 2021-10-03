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Twitter временно заблокировал страницу представителя талибов*

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Depositphotos

Twitter временно ограничил доступ к странице представителя движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихуллы Муджахида, занимающего в новом правительстве страны должность заместителя министра информации и культуры. Об этом сообщает ТАСС.

На странице замминистра зачастую публиковались все официальные заявления и распоряжения талибов по ситуации в Афганистане, а также по связям с внешним миром.

Как отметили родственники замминистра в комментарии афганской радиостанции Salam Watandar, доступ к странице был ограничен вскоре после публикации подробностей о взрыве в Кабуле, который произошел 3 октября. Инцидент произошел неподалеку от мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с его матерью.

По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 12 человек, еще 35 пострадали. Муджахид сообщал, что в их числе несколько мирных жителей.

После теракта началась перестрелка — столкновение произошло между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением террористической группировки ИГ (организация запрещена в России).

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