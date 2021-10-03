В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за смерчей

В течение суток, а также 5 и 6 октября над морем в Сочи возможно формирование смерчей, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю со ссылкой на данные Росгидромета.

Выпущенное ведомством экстренное предупреждение будет действовать до 6 октября.

В МЧС предупредили, что в случае формирования смерча и его выхода на сушу стоит остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.

«Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства», — говорится в сообщении ведомства.

Также экстренные службы советуют дополнительно закрепить временное жилье (палатки, навесы и шалаши), а в случае, если опасная ситуация возникла на открытой местности — немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме или овраге, плотно прижимаясь к земле.

Ранее над Сочи в грозовой фронт попали сразу пять пассажирских самолетов. После случившегося пилоты связались с диспетчерами. В результате все самолеты приземлились в штатном режиме.