Задержан подозреваемый в убийстве трех девушек под Оренбургом

Подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

Речь идет о 30-летнем Александре Лазареве. По данным Telegram-канала 112, перед задержанием он пытался угнать автомобиль в Орске.

Ранее Следственный комитет РФ по Оренбургской области опубликовал фотографию и данные подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай. Им оказался 29-летний, ранее судимый за убийство, Александр Лазарев. В местах лишения свободы он провел девять лет, неоднократно нарушал установленный порядок и регулярно отправлялся в штрафной изолятор.

Как сообщили в оренбургском главке СК, причастность подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае 30-летнего Александра Лазарева подтверждена экспертизой.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в Гае были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы. Убитые были студентками медицинского колледжа и вместе снимали квартиру.