В Германии заявили, что новая вакцина от COVID-19 может понадобиться к середине 2022 года

Генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил в интервью британской газете Financial Times, что необходимость использования новой вакцины против коронавируса может появиться к середине 2022 года.

Он отметил, что несмотря на отличие циркулирующих в мире штаммов SARS-CoV-2 от первоначального вируса применяемые в настоящее время вакцины эффективны против них. Однако вероятность того, что в скором времени появятся варианты, способные «обманывать» иммунитет, высока. По словам Шахина, новый препарат может понадобиться уже в середине 2022 года.

«Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция [вируса] идет, и этот процесс только начался», — объяснил глава BioNTech.

Специалисты BioNTech разработали вакцину, производством и распространением которой занимается транснациональная фармацевтическая компания Pfizer.

Ранее генеральный директор Pfizer Альберт Бурла назвал условие окончания пандемии коронавируса.