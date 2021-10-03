СК: экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству девушек в Гае

Управление Следственного комитета по Оренбургской области заявило, что причастность подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае 30-летнего Александра Лазарева подтверждена экспертизой. Об этом сообщает ТАСС.

«Результаты молекулярно-генетической экспертизы получены, они подтверждают причастность [к убийству]», — сказали в ведомстве.

Ранее соседка Лазарева рассказала, как он жил в последнее время.

До этого стало известно, что мужчина отсидел 9,5 лет за убийство директора одного из баров в Орске, а до этого был осужден за разбой.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в Гае были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».