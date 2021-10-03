Число жертв взрыва около мечети в Кабуле возросло до 12 человек

Число погибших в результате взрыва возле мечети Идгах в столице Афганистана увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в движении «Талибан (организация запрещена в России)».

Травмы получили 32 человека, отметил источник, добавив, что это, вероятно, не окончательные данные.

Ранее информацию о взрыве подтвердил представитель захватившего власть в стране «Талибана» Забихулла Муджахид. Он сообщил, что от взрыва были ранены или даже убиты несколько мирных жителей.

Как пишет ТАСС, в момент взрыва в мечети проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида. После теракта началась перестрелка — столкновение произошло между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), добавляет агентство.