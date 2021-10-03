Под Петербургом нашли изуродованное тело женщины

В Всеволожском районе Ленинградской области нашли изуродованное тело женщины, сообщает 5-tv.ru.

Лежащий под деревом труп заметили дети, однако побоялись к нему подойти и позвали взрослого.

Мужчина подошел ближе и увидел, что женщина мертва, у нее выколоты глазные яблоки. Прибывшие на место полицейские установили, что по предварительным данным смерть женщины носила насильственный характер. Вероятно, пострадавшая подверглась пыткам — на ее шее была гематома, нижняя челюсть сломана, а запястья травмированы.

Личность погибшей установить не удалось.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Криминалисты направили биоматериалы и фрагменты одежды на экспертизу.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери и трехлетней сестры.