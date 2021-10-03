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Диетолог назвал наименее полезную рыбу

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о рыбе, которую лучше не есть.

«Сейчас пошли сомы какие-то, выращенные, из юго-восточной Азии. Какая-то жирная речная рыба, я бы не похвалил. Во-первых, реки очень часто загрязнены продуктами жизнедеятельности людей и продуктами промышленного производства», — заявил он телеканалу «Звезда».

Специалист добавил, что не обладает полезными качествами и лососевая искусственно выращенная рыба, такая как форель и семга. Это связано с тем, чем кормят рыбу.

«Если их кормить тем же, чем и свиней, у них и жир формируется не рыбный, а обычный. Он богат омега-6 жирными кислотами, избыток которых вреден для нас», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что потребление рыбы среди россиян уменьшилось.

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