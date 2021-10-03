В Крыму поставлен суточный рекорд по числу новых случаев COVID-19

В Крыму обновлен суточный рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией. Статистические данные приводятся на сайте регионального минздрава.

За прошедший день на полуострове инфекция подтвердилась у 421 человека, до этого максимальное число случаев было выявлено 17 июля — 409.

Также за сутки выздоровели 135 человек, умерли — 6.

Всего в республике было зафиксировано 80 487 случаев COVID-19, вылечились 68 976 человек, скончались 2 611.

Днем ранее главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не планирует вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

В начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что количество зараженных коронавирусной инфекцией на российских курортах достаточно большое.