В Новосибирске подростки в школе избили второклассника и сломали ему позвоночник

В школе №1 Новосибирска старшеклассники сломали позвоночник восьмилетнему мальчику во время перемены. Об этом сообщает «АиФ Новосибирск» со ссылкой на маму ребенка Наталью.

По словам женщины, инцидент произошел 23 сентября в 16:50. Вечером ее сын вернулся домой из школы и сказал, что плохо себя чувствует, хотя о драке ничего не упомянул. На следующий день ребенок остался дома, а мама мальчика пошла к завучу, от которого и узнала о случившемся. Женщина запросила запись с камер видеонаблюдения и увидела, что ее сына избивали 20 минут, однако никто из преподавателей не отреагировал на ситуацию.

«Об стенку ударяли спиной, и об горшок. За эти 20 минут три учителя проходили и ни один из них не отреагировал», — рассказала она.

Узнав о произошедшем, мать мальчика обратилась в больницу. По ее словам, врачи диагностировали перелом позвоночника.

Пост женщины в социальной сети «ВКонтакте» также разместила Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». К посту прилагается фото заключения врача. В документе указано, что у ребенка обнаружен «закрытый несложный стабильный компрессионный перелом тела D5 позвоночника». Ребенку прописали постельный режим без подушки и ношение специального корсета в течение полугода. Кроме того, мальчику на три месяца запретили сидеть.

По факту случившегося Следственное управление СК России по Новосибирской области организовало доследственную проверку.

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