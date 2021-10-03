У Исмаилова при задержании в Черногории был простроченный российский загранпаспорт

У бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого задержали в Черногории 1 октября, был просроченный российский загранпаспорт. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на документы из ареста.

В документах говорится, что Исмаилов находится в Черногории с просроченным российским загранпаспортом, срок действия которого истек в апреле 2020 года.

Ранее сообщалось, что черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище.

О задержании экс-директора Черкизовского рынка стало известно вечером 1 октября. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

При этом в посольстве России в Черногории сообщили, что они не располагают официальной информацией о задержании бизнесмена.

2 октября, глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил о необходимости расследовать связи Исмаилова с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановича.