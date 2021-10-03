Вильфанд предупредил о зимней погоде в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Магаданской области, Туве и на Чукотке уже устанавливается зимняя погода. Об этом синоптик сообщил ТАСС.

«В Магаданской области, на Чукотке уже лежит снег. Там уже вполне установившаяся зима. В Магадане ночные температуры достигают минус 9 градусов, а дневные — около 0 градусов», — сказал Вильфанд.

По его прогнозу, на Камчатке 3, 4 октября будет сильный дождь, а на севере — со снегом. Кроме того, ветер будет до 30 м/с, что означает метель.

Синоптик добавил, что в Тыве очень рано установился снежный покров и сейчас трудно говорить, временный он или нет. Ночная температура воздуха опускается до - 8 градусов.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве и продолжит повышаться.

По информации синоптиков, в 9.00 на метеостанции ВДНХ столбик барометра достиг отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году.