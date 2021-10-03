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Эксперт сообщил, что у коронавируса нет специфических симптомов

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Reuters

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус не имеет специфических черт, которые бы позволили однозначно отличить заболевание от других инфекций. Об этом он сообщил ТАСС.

«На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем», — сказал Горелов.

По его словам, грипп имеет свои особенности, но в легкой форме и его дифференцировать на глазок невозможно.

Он добавил, начинать лечение нужно сразу же после обнаружения симптомов заболевания.

«Применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения и то, какой будет исход», — отметил эксперт.

Горелов подчеркнул важность мытья рук, ношения маски и соблюдения социальной дистанции даже для вакцинированных или переболевших. Он советует при появлении симптомов остаться и не геройствовать.

Ранее иммунолог Крючков оценил эффективность двух масок на лице против COVID-19.

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