Жительница Уфы вернулась на родину из Туркмении после 30 лет в рабстве

Жительница Уфы, Гульбина Гильванова, вернулась на родину из Туркмении после 30 лет, проведенных фактически в рабстве у своего мужа, сообщает информационное агентство «Башинформ».

В возрасте 18 лет, в 1990 году, Гульбина приехала в Лебапскую область Туркмении для того, чтобы познакомится с родителями своего жениха. Первое время родным Гульбины приходили письма, она писала, что у нее все хорошо. Однако, через некоторое время после распада СССР, связь с Гульбиной у ее семьи разорвалась.

Гульбина считалась своей семьей погибшей, однако в 2020 году, благодаря жительнице Туркмении, которая написала сестре Гульбины в соцсетях, стало известно, что она жива, но находится фактически в рабстве.

Оказалось, что брак с Гульбиной заключен не был, однако ее держали в доме в качестве бесплатной рабочей силы на протяжении 30 лет, при этом она подвергалась систематическим избиениям.

Операцию по освобождению Гульбины Гильвановой из рабства организовали при помощи руководства Башкирии и посольства России в Туркмении.

«Большой проблемой было вызволение Гульбины — страна закрытая, да еще пандемия. Работа началась летом 2020 года. Нужно оформлять официальные документы: предстояло получить паспорт лица без гражданства, загранпаспорт, визу. Кроме этого, необходимо согласие властей на выезд женщины из страны. Вывозили соотечественницу спецрейсом Посольства», — рассказали в республиканской администрации.

Освобождение женщины было сопряжено с большими трудностями, при этом сама Гульбина оказалась в очень тяжелом морально-психологическом состоянии и в значительной мере забыла родной язык.

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