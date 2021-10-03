Иммунолог Крючков оценил эффективность двух масок на лице против COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что две защитные маски на лице могут снизить количество щелей, через которые проходит нефильтрованный воздух, однако такой метод увеличивает нагрузку на дыхание. Об этом сообщает URA.RU.

«Если вы носите, я не рекомендую двойные, потому что это чересчур, потому что это нагрузка на дыхание, неудобно. Лучше убедитесь, что у вас нет зазоров», — сказал Крючков.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев напомнил изданию, что лучше каждому носить обычные маски, а две — «это лишнее». По его словам, правильно ношение защитной маски гарантирует около 90% — 95% защиты.

Ранее исследователи из США узнали, с какой целью мутируют новые штаммы COVID-19. Одно из исследований показало, что, в частности, люди, инфицированные новым штаммом «альфа», выдыхали примерно в 43 раза больше частиц вируса, чем инфицированные предыдущими вариантами.