Выигравшая джекпот в $2,3 млн британка отказалась бросить работу официантки

Выигравшая джекпот в £1.7 млн (примерно $2,3 млн) жительница Великобритании отказалась бросить работу официантки в школе, сообщает Daily Mail.

Триш Эмсон, получившая чек с выигрышем в 2003 году, отметила, что для нее с мужем, художником-декоратором Грэмом Эмсоном, солидный выигрыш не стал путевкой в новую жизнь.

«Богатство не делает вас шикарным или лучшим человеком. Я не люблю выставлять напоказ и хвастаться деньгами, да и в любом случае я не смогу изображать роскошь», — считает женщина.

Самой большой покупкой на полученные с лотереи деньги стал небольшой загородный дом на колесах. По словам Эмсон главной ее удачей стала беременность сразу же после выигрыша — до этого у них с мужем не получалось завести детей на протяжении пяти с половиной лет.

Ранее в США победитель лотереи утонул, не успев обналичить выигрыш.