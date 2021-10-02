Сотрудник управления госзащиты МВД задержан за злоупотребления

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила о задержании сотрудника управления обеспечения государственной защиты МВД России, передает РИА «Новости».

По ее словам, работнику ведомства вменяют злоупотребление полномочиями.

Как рассказала представитель ОНК, он в данный момент находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке.

«В камере он один. Его фамилия Иванов», — добавила Меркачева.

Фабула уголовного дела пока неизвестна.

Ранее в сентябре сообщалось, что заместителя руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии обвинили в незаконном обороте золота и злоупотреблении полномочиями.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным СК, мужчина причастен к незаконному обороту промышленного золота на территории республики в крупном размере.