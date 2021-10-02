Минздрав Украины пообещал Зеленскому начать производство собственной вакцины от COVID-19

Глава минздрава Украины Виктор Ляшко пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что производство первой украинской вакцины от COVID-19 начнется уже в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне на заседании фракции «Слуга народа» Зеленский заявил, что ранее не видел информации о планах производства вакцины в программе партии.

«В Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и COVID-19... До конца года мы будем знать четкие детали, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — ответил президенту Ляшко.

Украина, отказавшись от планируемого использования российской вакцины от коронавируса, начала кампанию по вакцинации граждан одной из последних в Европе — 24 февраля этого года.

Ранее стало известно, что на Украине утилизируют более 34 тысяч доз импортной вакцины Pfizer из-за нарушения режима хранения.