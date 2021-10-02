Глава фармкомпании назвал сроки одобрения «Спутника V» ВОЗ

Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас считает, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» в ближайшее время будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает агентство Telam.

«Основываясь на имеющихся у нас данных, это неизбежно. Она [вакцина] будет одобрена... максимум в течение одного-двух месяцев», — сказал Фигейрас.

По его словам, причины, почему препарат российского производства до сих пор не одобрен ВОЗ — административные.

«Это информационные вопросы, подготовка отчетов, которые, возможно, разнятся в разных странах», — пояснил он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Летом этого года президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине.