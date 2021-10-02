Почти два килограмма гвоздей и шурупов достали из живота мужчины, бросившего пить

Врачи в Литве удалили около двух килограммов гвоздей и шурупов из желудка человека, который начал глотать металлические предметы после отказа от алкоголя. Об этом сообщает Daily Mail Online.

Такое количество инородных тел мужчина «накопил» внутри себя примерно за месяц, уточнили врачи.

Сообщается, что мужчина, личность которого не раскрывается ​​из соображений конфиденциальности, был госпитализирован в Клайпеде с сильными болями в животе. На рентгеновском снимке его желудка были обнаружены куски металла — некоторые длиной до десяти сантиметров.

«В ходе трехчасовой операции с рентгеновским контролем все инородные тела, даже самые маленькие, были удалены», — заявил хирург Шарунас Дайлиденас.

Он добавил, что после операции состояние пациента оценивается как стабильное.

Ранее врачи достали из мужчины проглоченный телефон — знаменитый Nokia 3310.