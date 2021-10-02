Профессор, читавший лекцию во время стрельбы, продолжит работу в пермском вузе

Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию во время стрельбы, продолжает работать в вузе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Группе заменили преподавателя по рекомендации психологов. Профессор Сыромятников продолжает работу в вузе. Учебная нагрузка у него не изменилась», — заявили в пресс-службе учебного заведения.

Ранее сообщалось, что Сыромятникова отстранили от преподавания в группе, где он читал лекцию в день стрельбы.

Стрельба в вузе произошла 20 сентября: 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории одного из корпусов вуза. В результате инцидента пострадали 43 человека, из них шестеро погибли. Нападавший был ранен при задержании полицией, в настоящий момент он находится в больнице.

Накануне врачи достали последнюю пулю из студента, устроившего стрельбу в пермском вузе. Состояние Бекмансурова оценивается как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой.

На прошлой неделе университет в Перми, где произошла стрельба, объявил о возобновлении работы.