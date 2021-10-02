В Екатеринбурге пьяный мужчина угрожал молотком незнакомому ребенку

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина угрожал разбить голову незнакомому ребенку за то, что тот якобы затеял конфликт с другими детьми. Об этом пишет «Подъем».

По словам очевидцев, возможно, мужчине показалось, что один из детей нуждается в защите — его хотят побить. Незнакомец с молотком стал угрожать «обидчику», а после попытался дать детям конфеты и объяснял, что у него есть сын такого же возраста. Местные жители уверяют, что дети во дворе просто дурачились и не собирались драться.

«Мальчики рассказали, что все с одной компании, конфликт не затевали... Никто не пострадал, он никого не тронул. Но ребята были в шоке. Ему еще женщина сказала, что ты так с детьми разговариваешь, после этого он начал орать на нее. После всего он ушел в один из подъездов, видимо, домой», — рассказал один из свидетелей.

В ГУ МВД по Свердловской области изданию рассказали, что сообщений и заявлений по данному происшествию не поступало.

Ранее стало известно, что на Урале полиция посоветовала мужчине после нападения соседа нанять охрану.