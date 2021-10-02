Один аллигатор съел другого и попал на видео

В американском штате Южная Каролина огромный аллигатор съел представителя своего же вида. Это заснял на видео один из очевидцев. Ролик, который он опубликовал в сети, стал вирусным, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как аллигатор, мотая головой взад и вперед, пожирает другую рептилию. При этом видна большая разница в размерах. Аллигатор, который стал добычей, был существенно меньше другого крокодила.

Автором ролика является Тейлор Сопер. Он записал видео, когда прогуливался по берегу водоема. Ролик собрал более 1,6 млн просмотров в Twitter.

Как отмечают ученые, для аллигаторов нет ничего необычного в том, чтобы заниматься каннибализмом, поскольку они всеядные.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида поймал на улице возле своего дома крокодила в мусорный контейнер и выпустил его в лес.