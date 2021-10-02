Невеста погибла при взрыве на свадьбе в Афганистане

В ходе свадебной церемонии в афганской провинции Джаузджан произошел взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Во время церемонии сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла невеста, несколько гостей получили ранения.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Первые теракты в Афганистане при власти «Талибана» (организация запрещена в России) произошли 26 августа. Рядом с кабульским аэропортом прогремели два взрыва, ответственность за которые взяла на себя местная группировка «Исламского государства» (организация запрещена в России) — «Вилаят Хорасан». В результате более 200 человек погибли, среди них – 13 американских морпехов.

В 2019 году мощный взрыв произошел во время масштабного празднования свадьбы в Афганистане. В результате трагедии погибли 63 человека, 180 человек пострадали.