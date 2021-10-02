«БелТА» обвинила CNN в самопиаре и конфронтации во время интервью с Лукашенко

Агентство «БелТА» заявило, что журналист CNN Мэтью Чанс занимался самопиаром во время интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По информации издания, Чанс не пытался получить от белорусского лидера ответы на вопросы, а целью беседы оказалась «откровенная конфронтация в нарушение всех правил журналистики».

Как отметила белорусская сторона, американским зрителям показали только восемь минут из почти часового интервью, при этом большую часть в нем занимают «авторские замечания и видеонарезки».

В агентстве подчеркнули, что Лукашенко согласился на интервью с условием, что СNN не вырежет из него фрагменты, не дополнит готовый материал, а сама беседа пройдет без купюр. Телеканал согласился с этими требованиями на стадии согласования, но потом решил изменить позицию.

«Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным», — сказал интервьюер Чанс после завершения записи.

Глава Белоруссии дал интервью этому американскому телеканалу 30 сентября. Во время беседы с Чансом Лукашенко сделал ряд заявлений. В частности, политик сказал, что не собирается занимать президентский пост до самой смерти.