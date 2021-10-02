Россия и США обсудили взаимное признание COVID-сертификатов

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия и США обсудили в Женеве вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом министр сообщил в ходе брифинга с журналистами по итогам встречи, его слова приводит РИА «Новости».

Кроме того, российская делегация обсудила с Соединенными Штатами идею взаимного признания COVID-сертификатов, сообщил Мурашко. Министр подчеркнул, что аргументы Москвы были услышаны. Россия надеется получить отклики по данному вопросу, отметил он.

«Они услышали аргументы, понимают, что это рационально. Потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата для профилактики ковид – это разные процессы», — сказал Мурашко.

По его словам, тема взаимного признания вакцинных сертификатов поднималась также в ходе двусторонних контактов российской делегации с другими странами — членами Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) — с Францией, Кенией и другими. Глава Минздрава подчеркнул, что для США этот вопрос является актуальным.

Помимо этого, делегации обсудили на встрече подходы к оценке эффективности вакцин, «без процедуры переквалификации вакцины для продажи на рынок», резюмировал Мурашко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в Европейском союзе, а также ВОЗ. По ее словам, Россия также будет продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в том числе со странами Европы.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах.