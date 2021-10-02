Главред kp.ru заявил о пропаже журналиста Можейко, работающего в Минске

Главный редактор kp.ru Владимир Сунгоркин заявил, что издание уже сутки не может связаться с журналистом Геннадием Можейко, который работает в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

«Он не отвечает нам с 16.00 мск пятницы. Он живет без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают, возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем», — сказал он.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», Можейко был задержан 1 октября в Москве. Предположительно, его задержание связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем.

После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.