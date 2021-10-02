Напавший на отделение полиции в Воронежской области находится в коме

Подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве трех человек в Воронежской области Виктор Мирской находится в коме. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое и дают неблагоприятный прогноз.

Мужчина был ранен в голову при задержании, так как оказал вооруженное сопротивление.

Утром 16 сентября 54-летний Виктор Мирской совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Мужчина был вооружен автоматическим оружием и одет в камуфляж и бронежилет. Он подъехал к отделу МВД и активировал в дверях взрывное устройство. После этого злоумышленник проник в здание и устроил стрельбу, в результате чего один из сотрудников полиции получил ранение.

Позднее стало известно, что Мирского также подозревают в убийстве трех членов курдской семьи из села Волчанское, в том числе ребенка.

17 сентября мужчину задержали, правоохранители изъяли из его машины арсенал оружия.