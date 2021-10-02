В Нижнем Новгороде объявили режим ЧС муниципального уровня из-за взрыва газа в многоэтажке

Власти Нижнего Новгорода ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после того, как в многоэтажном жилом доме на улице Гайдара произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

«Объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации», — сказал он.

О том, что в многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, стало известно утром 2 октября. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали два человека. Они были доставлены в ожоговый центр и сейчас находятся в реанимации.

Также из-за взрыва частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек. Их временно разместили в школе неподалеку.