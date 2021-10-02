За водителем спорткара Audi R8, погибшим в результате ДТП в Москве, числилось более 250 штрафов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

«По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло рано утром на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы. По данным Telegram-канал SHOT, за рулем спорткара находился 21-летний житель Петербурга Роман Марнов. Он купил машину семь месяцев назад. Однако в ГИБДД сообщили, что личность погибшего водителя Audi R8 пока не установлена.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением, автомобиль наехал на металлический отбойник, загорелся, после чего врезался в мачту городского освещения. Уточняется, что удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало на части, а двигатель вынесло на тротуар.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.